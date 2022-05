Homem foge ao ser flagrado retirando fiação de residência

Os furtos de fiação continuam em Campo Mourão. Na manhã dessa quarta-feira, um homem foi flagrado tentando furtar a fiação de uma casa, na rua Guarapuava, centro de Campo Mourão.

A Polícia Militar foi acionada pelo responsável pelo imóvel, o qual disse que ao chegar para vistoriar o local se deparou com um homem retirando a fiação elétrica da casa.

Quando o ladrão percebeu a chegada do responsável, ele fugiu e deixou para trás os fios que havia retirado. O ladrão havia quebrado uma porta e as tomadas de energia do imóvel.