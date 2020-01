Santa Casa pede R$ 1 mi para custeio durante visita de Ricardo Barros

Durante visita ao hospital Santa Casa de Campo Mourão, na manhã desta sexta-feira para uma prestação de contas, o deputado federal Ricardo Barros (PP) recebeu da diretoria da instituição, o pedido de R$ 1 milhão de para custeio. O presidente da Santa Casa, Pedro Montans Baer disse que a dívida do hospital chega a R$ 40 milhões. Os gastos mensais giram em torno de R$ 4 milhões.

Ex-ministro da Saúde, Barros é vice-líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional e líder do Comissão de Orçamento. Durante a visita ele lembrou que apenas nesse atual mandato, já conseguiu R$ 9 milhões para a Santa Casa.

“Há anos mando emendas para a Santa Casa de Campo Mourão, por ela atender vários municípios da região da Comcam, onde muitos são minha base parlamentar. Como ministro da Saúde tive a oportunidade de melhorar ainda mais o financiamento da Santa Casa, como o Rede Cegonha, além de outros programas, que duplicam o pagamento de cada procedimento”, disse ele.

O deputado destacou a aquisição de um acelerador linear para radioterapia aos doentes de câncer, verba para reforma e ampliação do Pronto Atendimento, entre outros recursos. “Somados, são R$ 9,8 milhões de recursos apenas para a Santa Casa, sem contar recursos para o município e o Consórcio Municipal de Saúde”, afirma.

O presidente da Santa Casa, Pedro Baer agradeceu o apoio do deputado e a parceria com o hospital. “Ele sempre foi um grande parceiro da Santa Casa, principalmente após assumir o Ministério da Saúde, agilizando e atendendo os nossos pedidos”, destacou.

O deputado esteve acompanhado durante a visita pelo agropecuarista e pré-candidato a prefeito de Campo Mourão, Rodrigo Salvadori, do ex-vereador Pedro Nespolo, além de outras lideranças locais.