Estrada para o Alto Alegre está recebendo Fresado Asfáltico

A Estrada Velha para o Farol, que se inicia atrás do Parque Industrial, que liga a sede urbana do Município de Campo Mourão à Comunidade Rural Alto Alegre, também conhecida como “Estrada das Barras”, está recebendo pavimento de fresado asfáltico.

Os trabalhos começaram na última sexta-feira, pela administração municipal, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, o que muito beneficiará os moradores da região, favorecendo o escoamento das safras e também o transporte escolar, bem como o tráfego de veículos neste caminho.

“Foi concluído há pouco tempo um mesmo serviço na Comunidade Rural Água da Binga, e agora estamos trabalhando nesta região, que faz parte da Microbacia do Rio do Campo. É uma região agrícola importante, de intensa produção agrícola, uma via muito utilizada, pelos moradores da região, pelos produtores, o que com certeza justifica a importância do serviço realizado. Estaremos dando continuidade nestes próximos dias”, informa Ireno dos Reis Pereira, Secretário de Obras e Serviços Públicos do Município.