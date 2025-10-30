Palestra da “Operação Virtude” é levada ao distrito de Nova Brasília

Em continuidade à Operação Virtude, a equipe da Patrulha Maria da Penha do 11º Batalhão de Polícia Militar realizou, no Salão Paroquial do distrito de Nova Brasília (Araruna), uma palestra com o tema “Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa”.

A palestra foi realizada ontem de manhã.; Estiveram presentes no evento representantes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Coordenador do Policiamento da Unidade (CPU) do 11º Batalhão de Polícia Militar, idosos e membros da comunidade em geral, totalizando aproximadamente 35 participantes.

A atividade teve como objetivo conscientizar a população sobre os diferentes tipos de violência contra a pessoa idosa, além de orientar sobre os canais de denúncia e a importância da proteção e do respeito aos direitos dessa parcela da população.