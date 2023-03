Estado orienta municípios para o recolhimento adequado de lâmpadas pós-consumo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável (Sedest), orienta os municípios a apresentarem locais para o recolhimento de lâmpadas queimadas ou danificadas, que neste momento estejam armazenadas em instituições públicas municipais e que precisam de descarte correto.

Os tipos de lâmpadas que podem ser entregues são fluorescentes tubulares, lâmpadas a vapor de mercúrio, lâmpadas vapor metálico, lâmpadas vapor sódio, lâmpadas compactas, lâmpadas de luz mista, tubos de vidro, bulbos de vidro. Esta campanha é referente apenas aos resíduos armazenados em organizações públicas municipais, ou seja, nesta operação não estão contempladas as lâmpadas armazenadas em Pontos de Entrega Voluntárias (PEVs).

As prefeituras têm o prazo final até 30 de abril deste ano para preencher o formulário e informar onde as lâmpadas serão recolhidas. Cada um dos 399 municípios do Paraná deve indicar um único local, em seu respectivo território, onde os resíduos ficarão armazenados.

Mesmo não havendo passivos no município, a prefeitura deve preencher o formulário. Caso o formulário tenha sido preenchido no primeiro ciclo de recolhimento, não é necessário fazê-lo novamente, salvo se houver mudança do local.

Na sequência da entrega dos dados declarados pelos gestores municipais, eles serão encaminhados para a Reciclus, que irá estruturar o cronograma de recolhimento do material. Os municípios serão informados por meio de documento oficial sobre a operacionalização do recolhimento. Essa ação consiste na coleta, tratamento e destinação final adequada desses resíduos pós-consumo, contribuindo para a operacionalização da logística reversa no Paraná.

A operacionalização do sistema de logística reversa é um dos resultados do Termo de Compromisso firmado entre a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), Instituto Água e Terra (IAT), Ministério Público do Paraná (MP-PR), Federação do Comércio do Estado do Paraná (Fecomércio), Associação Comercial do Paraná (ACP) e a Reciclus, entidade representativa do setor responsável por operacionalizar o sistema de logística reversa de lâmpadas no âmbito estadual.

Quaisquer dúvidas ou informações adicionais podem ser obtidas diretamente na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável pelo número (41) 3304-7767.

Fonte: Agência Estadual do Paraná