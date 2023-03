Palestra em Peabiru com a presidente da Cmeg/CM

No dia 27 de março, a presidente da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg), a empresária do ramo de seguros e escritora Ester de Abreu Piacentini, profere palestra na cidade de Peabiru. A promoção é do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sismup).

“Mulher Simplesmente Mulher” será o tema da palestra, que vai acontecer no salão nobre da igreja matriz de Peabiru, a partir das 19 horas. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sistema Fecomércio Sesc Senac, além da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná (Cmeg), apoiam a promoção.

FORMATURA

Ester de Abreu Piacentini representou o presidente da Fecomércio Paraná, o governador em exercício, Darci Piana, na cerimônia de formatura do curso de Técnico de Enfermagem, realizado pela unidade do Senac sediada em Campo Mourão. O evento aconteceu no último final de semana. Também representou o presidente do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Campo Mourão e Região (Sindiempresarial), Nelson Bizoto.