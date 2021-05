Estado estreita parceria com MP para fortalecer rede de proteção às crianças

A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, por meio do Departamento de Políticas Públicas para Criança e Adolescente, vai participar na próxima quarta-feira (19), às 9h30, do minicurso online “Ministério Público do Estado do Paraná e o diálogo com a Rede de Proteção”, promovido pela Escola Superior e do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criança e Adolescente e Educação do Ministério Público do Paraná.