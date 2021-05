Representantes de cooperativa da agricultura familiar pedem apoio ao município

Representantes da Cooperativa Agroindustrial dos Agricultores Familiares de Campo Mourão (Coafcam) e do Codecam estiveram reunidos com o prefeito Tauillo Tezelli e com o coordenador geral Carlos Alberto Facco, para expor demandas e solicitar apoio. A cooperativa, criada em 2018, atualmente é a responsável pela entrega de produtos da alimentação escolar aos colégios municipais e estaduais, em Campo Mourão.

O diretor executivo do Codecam, Rosinaldo Cardoso, ressalta que desde sua fundação, a cooperativa vem articulando melhores estratégias de comercialização de seus produtos, que antes era restrito a supermercados e feiras. Este ano, a Coafcam já participou de editais públicos.

“Precisamos de um espaço físico para armazenagem, como um barracão, câmaras frias para melhor estrutura de estoque e logística entre outras necessidades”, explicou o presidente Claudinei Nunes, ao acrescentar que a cooperativa conta com 29 produtores locais.

A partir deste mês de maio a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, atendeu um pedido da Coafcam e cedeu um espaço coberto no Parque de Exposições, para os associados se reunirem, quando ali juntam suas mercadorias como legumes, verduras, frutas e pães e montam os kit’s que entregam nas escolas duas vezes por mês.

O prefeito Tauillo ressaltou que o fortalecimento do pequeno produtor rural local faz parte do compromisso de sua gestão. “Orientamos para que eles apresentem o projeto e vamos buscar viabilizar a estrutura física, bem como auxiliar na busca de recursos do governo estadual e federal”, disse o prefeito.

Segundo Rosinaldo, a Coafcam é fruto de apoio de várias instituições, como o Codecam, por meio da Câmara Temática de Agronegócio. Para formalização e estruturação teve apoio do Curso de Gestão de Cooperativas da Faculdade Unicampo, da Unespar, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Mourão, além do Instituto Emater, Sindicato Patronal Rural, Sebrae, Senar, Acicam e IDR.