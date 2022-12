Espetáculo natalino e Papai Noel, nesta quarta, no Lar Paraná

A segunda e última apresentação em Campo Mourão do espetáculo “Um, Dois, Três Reis!!!”, pela trupe da Associação Sou Arte (ASA), acontece nesta quarta-feira (7/12), a partir das 20 horas, na praça Alvorada (jardim Lar Paraná). Em caso de chuva, o evento – que também inclui a chegada do Papai Noel – será transferido para o ginásio de esportes “Valternei de Oliveira”, com entrada franca.

A apresentação faz parte da programação do projeto Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022”, desenvolvido através da Lei de Incentivo à Cultura (Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura). Está também confirmada a participação da cantora mourãoense Luisa Simões, de 11 anos, que participou da sexta temporada do The Voice Kids (Rede Globo). Para receber o espetáculo, a praça Alvorada ganhou ambientação natalinaue tem rendido muitas postagens de fotos e selfies nas redes sociais.

O espetáculo apresentado pela trupe da Associação Sou Arte, que é a executora do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022”, mescla teatro, dança e circo. Cerca de 20 atores participam da apresentação e o profissionalismo e qualidade primorosa das produções da companhia mourãoense – criada há 17 anos – são amplamente reconhecidas em toda a região Sul do Brasil e também nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

A quinta edição do projeto cultural natalino tem o nove patrocinadores: Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Colacril Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Supermercados Paraná, Unimed Campo Mourão e Integrado. Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial).

A programação inclui ainda: Cortejo Natalino pela avenida Irmãos Pereira (dia 11), Mostra Cultural na praça São José (entre os dias 19 e 23) e a Carreata Natalina pela cidade (dia 14). Na praça da Catedral de São José são muitas as atrações para o público ao longo de toda a programação.