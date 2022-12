Sicredi realiza Feirão de Veículos em Campo Mourão com taxas e prazos especiais

O Sicredi está preparando três dias de evento em Campo Mourão para levar condições especiais e facilitar a compra do carro novo ou seminovo. É o Feirão de Veículos Sicredi, que será realizado nesta sexta-feira (09), sábado (10) e domingo (11), das 8h às 19h, no Parque de Exposições Getúlio Ferrari.

As condições incluem taxas de juros atrativas e até 60 meses para pagar. É importante ressaltar que as condições são válidas para associados e não associados do Sicredi. Quem não tiver conta aberta na cooperativa pode fazer todo o processo no local do evento, sem complicações.

Estaremos com equipe completa no parque de exposições para realizar as aprovações automáticas das contratações. Uma oportunidade para comprar o tão sonhado carroainda em 2022.

Durante o feirão também serão oferecidas condições especiais para quem quiser investir em energia solar, como prazo de até 120 meses e taxa a partir de 0,59% + CDI ao mês. A entrada para o evento é gratuita.

O Sicredi atua em busca do crescimento dos seus associados e das regiões onde atua, com atendimento próximo e mais de 300 produtos e serviços financeiros.