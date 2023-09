Espaços culturais ganham câmeras de segurança

O Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira e a Biblioteca Pública Municipal Professor Egydio Martello, mantidos pela Fundação Cultural de Campo Mourão, agora contam com um sistema de monitoramento por câmeras de segurança.

A instalação desses equipamentos, interligados a uma empresa de segurança, faz parte das medidas adotadas para garantir a devida segurança desses espaços da Fundação Cultural. O objetivo principal é prevenir atos de vandalismo e identificar indivíduos envolvidos em tais ações nos dois locais.

O Museu Municipal, que está passando por reformas, já está integrado ao sistema de monitoramento. Além disso, a praça dos Pioneiros, que é a área externa do Museu, também passou a contar com vigilância, devido aos frequentes atos de vandalismo que têm ocorrido nesse local.

Nos próximos dias serão instaladas câmeras no Coreto e no Chafariz da praça Getúlio Vargas, espaços integrantes do patrimônio histórico do município.