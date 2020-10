Paranaense Sub20: CM/Futsal vence o Pato Branco

Em uma partida muito equilibrada, o Campo Mourão levou a melhor contra o Pato Futsal neste domingo (25), em jogo válido pela 2ª fase do Paranaense sub-20.

Os dois times fizeram bonito, mas o time da casa foi superior e conseguiu a vitória em 3×2. O primeiro gol foi do Campo Mourão, dos pés de Caio. João empatou para o Pato. Na segunda etapa, os visitantes viraram o jogo com gol de Gigante. Caio marcou o gol do empate e Vitor Hugo fechou o placar.

Nessa etapa do campeonato, os grupos são compostos por 3 equipes, onde duas se classificam para a próxima fase. O outro adversário do Campo Mourão será o Foz do Iguaçu. A data da partida ainda será definida.

LIGA PARANÁ

Já a equipe principal fez seu primeiro jogo na Liga Futsal Paraná neste sábado (24), na Arena UTFPR., contra o Marechal Cândido Rondon. O jogo ficou no empate em 2 a 2.

Marcaram para Campo Mourão Fabinho, no início do jogo, e Café, no final. Gui Marques e Neto foram os autores dos gols do Marechal. A equipe mourãoense, está em 4º lugar, no grupo B, com 1 ponto em 1 jogo. Já o Marechal é o líder do grupo A, com 10 pontos em 5 jogos.

O próprio time rondonense será o próximo adversário do Campo Mourão, na quarta-feira (28), às 20h30. Dessa vez, as equipes se enfrentam pela Campeonato Paranaense Chave Ouro, em Marechal Cândido Rondon.