Escolha pública do Concurso de Fotografias termina nesta quarta

Estão disponíveis para escolha pública até esta quarta-feira (19), às 14 horas, por meio do aplicativo Colab, as fotos inscritas no concurso Imagens da Cidade – edição 2022. Foram 16 fotos inscritas na categoria paisagem/natureza e a que tiver o maior número de votos receberá a premiação no valor de R$600,00.

A cerimônia de premiação será na abertura da Festa Literária no dia 26 de outubro, às 19h30, na Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello com a presença da escritora e slammer Luz Ribeiro. Serão premiados também os classificados da categoria Cenas de rua e Memórias de Campo Mourão.