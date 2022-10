Procon divulga pesquisa de preços de combustíveis em Campo Mourão

O Procon de Campo Mourão divulga nesta terça-feira (18) a pesquisa dos preços praticados pelos postos de combustíveis. A pesquisa foi realizada pela manhã e mostrou que praticamente todos os postos baixaram o valor dos combustíveis em relação a última pesquisa no dia 19 de setembro.

Verificou-se ainda altas variações do menor para o maior preço. “Isso prova que o consumidor tem que pesquisar antes de abastecer seu veículo e também pesquisar tudo que comprar ou contratar no comércio”, afirma o diretor do Procon, Sidnei Jardim.

O menor preço do etanol é R$ 3,39 e o maior, R$ 3,69. A gasolina foi encontrada por R$ 4,49 e até R$ 4,99. O menor preço do diesel é R$ 6,09, enquanto o maior é R$ 6,99. A lista dos postos é divulgada por ordem alfabética. “Tem postos com preços diferentes para clientes que participam de promoções como fidelidade, etc”, explica o diretor.

Posto Alfa – Etanol R$ 3,59 – Gasolina R$ 4,59 – Diesel R$ 6,49

Posto Amigão – Etanol R$ 3,45 – Gasolina R$ 4,69

Posto Andrade – Etanol R$ 3,69 – Gasolina R$ 4,99 – Diesel R$ 6,99

Posto Auto Flex Albuquerque – Etanol R$ 3,45 – Gasolina R$ 4,59

Posto Avenida – Etanol R$ 3,69 – Gasolina R$ 4,69

Posto Brambilla – Etanol R$ 3,49 – Gasolina R$ 4,59 – Diesel R$ 6,39

Posto Condor – Etanol R$ 3,45 – Gasolina R$ 4,49 – Diesel R$ 6,69

Posto Delta – Etanol R$ 3,69 – Gasolina R$ 4,49 – Diesel R$ 6,10

Posto Flex – Etanol R$ 3,49 – Gasolina R$ 4,59

Posto Guapo – Etanol R$ 3,49 – Gasolina R$ 4,49 – Diesel R$ 6,16

Posto Guarujá – Etanol R$ 3,45 – Gasolina R$ 4,55 – Diesel R$ 6,09

Posto Ideal – Etanol R$ 3,49 – Gasolina R$ 4,69

Posto Kanaã – Etanol R$ 3,39 – Gasolina R$ 4,59

Posto Macuco – Etanol R$ 3,69 – Diesel R$ 6,99

Posto Maeda – Etanol R$ 3,39 – Gasolina R$ 4,59

Posto Max – Etanol R$ 3,39 – Gasolina R$ 4,59

Posto Muffato – Etanol R$ 3,45 – Gasolina R$ 4,49– Diesel R$ 6,59

Posto Tio Patinhas – Etanol R$ 3,69 – Gasolina R$ 4,99 – Diesel R$ 6,79