Escolas municipais monitoradas em tempo real pela Polícia Militar

Todas as escolas da rede municipal de Campo Mourão estão com o circuito interno de câmeras monitoradas pela Polícia Militar, em tempo real. A parceria da Secretaria Municipal de Educação teve início nesta semana, viabilizada por uma empresa de software contratada pelo município.

A supervisão das câmeras instaladas em todas as escolas da rede municipal é realizada pela Central de Operações do 11° BPM. “É mais um recurso, resultado do esforço de todos os envolvidos na segurança da comunidade escolar”, enfatiza a secretária municipal de Educação, Tânia Caetano.

A secretária lembra que a segurança nas escolas foi reforçada este ano com mais rondas da PM, portões trancados e entrada de terceiros somente mediante identificação.