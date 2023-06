Paróquia de Peabiru celebra o padroeiro São João Batista e 70 anos de fundação

A Paróquia São João Batista, de Peabiru, comemora neste sábado, 24, o dia de seu padroeiro. A igreja celebra também 70 anos de fundação. A programação festiva já começou no início do mês com uma Missa Sertaneja em ação de graças pela colheita e benção aos agricultores.

Na semana passada teve início a novena do padroeiro São João Batista com encerramento programado para esta sexta-feira, 23. Hoje haverá também funcionamento de barracas com comidas típicas.

Neste sábado, 24, a programação religiosa será encerrada com a benção de carros e missa solene ao padroeiro, às 9h. Também será servido o almoço de São João, com churrasco, às 12 horas, e funcionamento das barracas de alimentação a partir das 20h.

A arrecadação do evento será revertida para a reforma do Salão Paroquial para atender normas do Corpo de Bombeiros. O custo da obra já está em R$ 167 mil.