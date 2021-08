Equipes de Assistência Social atenderam 30 pessoas em situação de rua

No período de 28 a 30 de julho a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do CREAS, Secretaria de Saúde, CAPS AD e Casa de Passagem José de Labre realizaram a “Operação Frente Fria”. Durante as abordagens noturnas foram atendidas 30 pessoas em situação de rua.

Aos abordados foi oferecido pernoite na Casa de Passagem ou no abrigo provisório instalado pela Secretaria. A maioria, porém, recusou o acolhimento, mas mesmo assim foram disponibilizados cobertores, agasalhos e alimentação.

“A todos que apresentaram fazer uso de substâncias psicoativas, foi ofertado o acompanhamento dos Serviços do CAPS AD”, explicou a secretária municipal de Assistência Social, Márcia Calderan.

A orientação do CREAS à população é não dar esmolas. “Se receberem dinheiro vão continuar na rua, com acesso livre a bebidas e drogas. O município tem acompanhado a situação de todos, oferecido a assistência para quem aceita, mas infelizmente não podemos obrigar as pessoas a fazerem o que não querem”, complementa.