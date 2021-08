Casa do Empreendedor oferece consultorias específicas para mulheres em agosto

A Casa do Empreendedor, em parceria com o Sebrae, lança neste mês de agosto o programa “Mulher de Valor”, um mês inteiro de consultorias financeiras individuais gratuitas e on-line. São apenas 8 vagas por semana durante o mês. Os atendimentos serão feitos por agendamento pelo telefone 3815-8820 ou diretamente na Casa do Empreendedor.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, serão oferecidas consultorias sobre como calcular o preço do serviço ou dos produtos, o custo real do negócio, além de orientações sobre volume de vendas para que o negócio seja considerado rentável.

“É uma grande oportunidade para as mulheres empreendedoras da cidade que acharem importante essas orientações”, salienta o secretário.