Mourãoense receberá Menção Honrosa nos EUA

Os Professores Valter A. Vieira (DAD/UEM), Rosinaldo Cardoso (UNICAMPO), Valter Faia (DCC/UEM), Colin Gabler (Auburn University) obtiveram a menção honrosa do Prêmio 2021 James M. Comer Award para a melhor contribuição para área de teoria e prática em vendas no artigo ‘The impact of intuition and deliberation on acquisition-retention ambidexterity and sales performance: comparing the Dual-Process and Uni-Process Models’.

O artigo foi publicado no periódico Journal of Personal Selling & Sales Management Volume 41, 2021 – Issue 1.

O certificado será entregue na conferência da Associação Americana de Marketing (AMA Summer)