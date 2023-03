Equipe da Secretaria de Finanças e Orçamento participa de importante programação de contabilidade orçamentária

Os técnicos da Secretaria de Finanças e Orçamento, do Município de Campo Mourão, estão em Brasília (DF) onde participam do 26º SECOFEM – Semana Contábil e Orçamentária para Estados e Municípios. A programação gratuita de aperfeiçoamento aplicado ao setor público é promovida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com apoio do Instituto Serzedello Corrêa, da Escola Superior do Tribunal de Contas da União (TCU).

Durante cinco dias, servidores e gestores públicos dos municípios, estados e Tribunais de Contas que atuam nas áreas de contabilidade e responsabilidade fiscal aperfeiçoando conhecimentos para trabalhos realizados no setor público.

O secretário de Finanças e Orçamento do município, Aldecir Roberto da Silva, avalia que o processo de aperfeiçoamento com atualizações contribui para a eficiência dos trabalhos contábeis municipais, fortalecendo a transparência da gestão pública.