CM/Futsal estreia hoje na Liga Nacional contra o Corinthians

O Campo Mourão Futsal já está em São Paulo, onde enfrenta na noite desta quinta-feira (23), às 20 horas, o Corinthians pelo jogo de abertura da Liga Nacional 2023. O tricolor mourãoense desembarcou ontem pela manhã na capital paulista e a tarde fez treino de reconhecimento no Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, a Arena Corinthians, local do duelo de logo mais, que terá transmissão pelo canal SporTV.

Com grande parte do elenco renovado, Campo Mourão inicia a temporada na competição nacional com a expectativa de superar sua melhor campanha realizada em 2019, quando ficou em oitavo lugar na classificação geral, e sendo o sexto melhor colocado na primeira fase, considerado o melhor estreante de todas as edições da LNF. E para começar esta caminhada, nada melhor do que enfrentar logo na largada o atual campeão da Liga.

Confiança – Ainda em fase de ajustes técnicos e táticos e sem problemas extra quadra, o Carneirão terá força máxima na estreia, o que reforça a expectativa para o confronto de hoje em São Paulo. “Ontem realizamos nosso último treino aqui em São Paulo visando a estreia. Montamos um grupo forte que a cada dia vem se encaixando. Trabalhamos para que a gente esteja bem concentrado na estratégia montada, pois temos que competir do primeiro ao último segundo. Mas, o mais importante de momento é que a gente consiga fazer o resultado. Estou muito otimista pelo que tenho visto nos treinamentos”, afirma Juninho, técnico do Carneirão.

Próximos jogos – Pela Liga a equipe volta à quadra dia 31 de março, sexta-feira da próxima semana, quando enfrenta também fora de casa o Santo André/SP. Em casa, a equipe faz seu primeiro jogo pela competição somente dia 08 abril (sábado), quando recebe o Jaraguá do Sul/SC. Antes, porém, dia 04 de abril, o desafio será pelo Paranaense Série Ouro, contra o Marreco em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná.