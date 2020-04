Entregue primeira etapa de recape da área central

O prefeito Tauillo Tezelli entregou nesta quinta-feira, 30, a primeira etapa do recapeamento asfáltico urbano na área central, melhoria com extensão de 128.006,00 metros quadrados, com investimento no valor de 3.995.631,84. Os recursos vieram do Governo do Estado do Paraná (Fomento Paraná/Paraná Cidade).

Também esteve presente a Secretaria do Planejamento, Simone Padilha; e o Secretário de Obras e Serviços Públicos, Ireno dos Reis Pereira. “A população reclamava bastante da quantia de deterioração nestas vias, haviam muitos buracos. O investimento na melhoria foi significativo, uma obra importante, e com certeza é um benefício para todos os moradores, da área central e todos aqueles que utilizam estas vias, basicamente a Avenida João Bento, que é muito utilizada e foi contemplada com esta melhora”, informa a secretária do Planejamento.

O prefeito também falou da importância desta melhoria na área central. “Agradecemos ao Governo do Estado do Paraná, aos nossos deputados, ainda entregaremos mais obras, levando ao conhecimento da população tudo o que foi feito pela administração, apontando as melhorias na cidade, em todos os sentidos, não só na área central, mas também nos bairros”, informou.