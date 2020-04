Sem festa, Lar dos Velhinhos fará Live Solidária nesta sexta-feira

O Lar dos Velhinhos Frederico Ozanan, de Campo Mourão vem enfrentando dificuldades financeiras para manutenção dos cuidados com os idosos.

Desde que a pandemia do novo coronavírus provocou o isolamento social na cidade, com reflexos diretos na economia, as contribuições financeiras ficaram reduzidas, bem como as doações.

A situação se tornou ainda mais grave por conta do cancelamento da Festa da Solidariedade, promovida todo ano no primeiro domingo de maio. O evento garantia em torno de R$ 130 mil à entidade.

“Os nossos custos se elevaram, pois tivemos que ter mais cuidado com os idosos, contratar mais funcionários e os custos ficaram mais altos. Precisamos arrecadar verbas para a manutenção desta instituição, pois como tivemos que cancelar a nossa festa tradicional do Lar Velhinhos, estamos buscando outros meio de arrecadação”, diz a presidente da entidade, Neusa Terezinha..

LIVE SOLIDÁRIA

Para minimizar o problema, a direção do Lar dos Velhinhos vai promover uma Live Solidária, “Esquenta Cabaré”, com o cantor Felipe Santiago. O evento acontece nesta sexta-feira (1º de maio), a partir das 17h.

O pedido é para que as pessoas contribuam com R$ 50,00, garantindo o direito de concorrer e 10 scs Probeef Resist (suplementação mineral para bovinos) e um Kit Churrasco Maria Macia (carnes). “Toda a renda será revertida para o Lar dos Velhinhos”, afirma Terezinha.

O depósito pode ser feito nas seguintes contas: Banco Sicredi – Agência 0726 – CC: 51517-5; Banco do Brasil – Agência 0406-5 – CC: 9988-0; Caixa Econômica: Agência 386 – CC: 3105-9. O comprovante deve ser enviado para o telefone (44) 9 9997 7603.