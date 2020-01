Entregue Oficialmente Rede de Água Tratada no Alto do Divino

Foi entregue oficialmente, com a presença do prefeito Tauillo Tezelli, no último sábado, a instalação da Rede de Abastecimento de Água Tratada na Comunidade Rural Alto do Divino. Esta obra somente foi possível por meio de um convênio firmado entre os Municípios de Campo Mourão e de Araruna, já que a comunidade, onde residem 25 famílias, está situada exatamente na área limítrofe entre os dois municípios, com pertencimento a Araruna. Estiveram também presentes Leandro Cesar de Oliveira, prefeito de Araruna e Araceli Eliane Pendiuk Stela, Gerente Regional da Sanepar, companhia executora da obra.

Presidente da Comissão da Água, José Bezerra, que é proprietário de uma estância turística na localidade, ressaltou que a água já está sendo de fundamental importância para todos os moradores. “Uma graça que aconteceu na vida de todos nós, certamente. Todos aqui viviam sem água tratada, o abastecimento em sua maioria era com água de mina, ou se ia buscar em outros locais. Mas agora a realidade é bem outra, uma conquista muito importante de todos aqui”, explicou. Fidelcino José de Almeida, também morador da comunidade, também fez questão de enaltecer e comemorar a chegada desta grande benfeitoria ao Alto do Divino. “Só temos a agradecer a todos que se envolveram. Foi um alívio, sem dúvida alguma, para nós moradores. Todos sofreram com a falta de água das minas, por elas estarem secas, em determinados momentos do ano, mas agora estas situações chegaram ao fim. É um momento especial”, ressaltou.

Araceli, Gerente da Sanepar, presente na inauguração, também falou sobre a importância da obra. “Os moradores necessitavam, havia este clamor, já se arrastava esta história há muitos anos, após o poço artesiano ser perfurado em março de 2013. Já se fazia hora de concluir esta obra, e com nossos esforços, da nossa equipe, dos deputados envolvidos, dos dois prefeitos, e enfim, todos que fizeram parte de todo o processo de implantação desta rede de água”, afirmou. Representante da comunidade, e intermediador de todas as ações junto ao poder público, Diego Reis resumiu tudo o que aconteceu desde o pedido, em 2012, e agradeceu a todos os envolvidos e também à comunidade pela espera. “Os pedidos eram constantes, já havia esta necessidade. A luta foi longa, árdua, mas chegou enfim a água tratada no Alto do Divino, praticamente no mesmo momento em que a estrada rural da comunidade, que apresentava problemas constantemente, também foi levantada, adequada e cascalhada, trazendo benefício, da mesma forma, a todos os moradores”, explicou.

O prefeito de Araruna, Leandro Cesar de Oliveira, falou da importância da parceria entre os dois municípios para que esta obra fosse viabilizada. “Foi firmado um convênio, entre os dois municípios, para que tudo fosse possível, em parceria com o Governo do Estado do Paraná, por meio da Sanepar. Tudo o que aconteceu, na sequencia, foi positivo, e a comunidade á e maior beneficiada”, ressaltou. O prefeito Tauillo Tezelli, ao pronunciar, disse que logo após assumir o mandato desta gestão (como prefeito de Campo Mourão), tomou conhecimento da situação, e buscou os caminhos e possibilidades para que tudo fosse solucionado. “Sabíamos que se tratava de uma situação complexa, pelo fato de a comunidade estar em área limítrofe. Mas com o convênio firmado, as equipes dos dois municípios começaram a trabalhar, em etapas, com a participação também dos moradores locais, junto com a Sanepar, e tudo aconteceu. Entendemos que o benefício comunitário, com a chegada da água, é de grande valor”, concluiu.

A REDE DE ÁGUA

O poço da Comunidade Rural Alto do Divino faz parte do Sanepar Rural, um dos projetos de investimento da companhia para garantir abastecimento a famílias de todo o Estado. Há também o programa Caixa D’água, que destina R$ 5 milhões ao ano para beneficiar cerca de 3,5 mil famílias. Como parte do Sanepar Rural, estão em andamento 95 obras no Estado. O investimento também é de até R$ 5 milhões por ano para atender famílias da área rural em todos os municípios.

O projeto Sanepar Rural envolve a parceria de outros órgãos do Governo do Estado com as prefeituras e a comunidade. A Sanepar é a responsável pela avaliação do local de perfuração do poço, projeto e distribuição de material necessário para implantar o sistema. Cabe aos municípios trabalhar junto com as comunidades na mão de obra. Além disso, o Instituto Águas Paraná faz a perfuração do poço e técnicos do Instituto Emater orientam comunidade para a preservação do manancial.

O sistema é composto por um poço tubular profundo, casa de tratamento (feito com hipoclorito de sódio), reservatório elevado metálico, rede de distribuição com extensão de 2,7 mil metros e uma válvula redutora para controle de pressão da rede. A comunidade adquiriu uma bomba e a Sanepar fornecerá outra bomba reserva. O investimento é de R$ 130,8 mil – R$ 89,9 mil da empresa e R$ 40,9 mil de contrapartida do município.