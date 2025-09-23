Entrega de prêmios e lançamento campanha de Natal na Acicam

Nesta quarta-feira (24), a partir das 19h, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realiza evento no hall do Centro Empresarial Cidade. A programação inclui a entrega de prêmios das últimas duas etapas da campanha promocional “Acicam Premiada” e ainda o lançamento oficial da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2025”.

A cerimônia será comandada por Francisco Viudes e Newton dos Santos Leal, presidente e diretor de Promoções e Eventos da Acicam, respectivamente. É esperada a participação de grande número de associados da entidade, autoridades, dirigentes de outras entidades empresariais, dirigentes locais de órgãos de apoio ao setor produtivos, imprensa e representantes das empresas patrocinadoras das campanhas promocionais da Acicam.

Entre os prêmios da campanha que contemplou os consumidores em três datas especiais – Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais -, serão entregues no evento os dois carros zero quilômetro sorteados na última etapa. Marcos Nakayama (com uma compra realizada no Supermercado Carreira) e Pedro Paulo da Silva (que comprou na Lojas LM) foram os ganhadores dos dois veículos Fiat Mobi Like zero quilômetro.

Também serão entregues cinco vales compras de R$ 3 mil, duas churrasqueiras Pit Smoker, diárias no resort Águas de Jurema e cinco vale compras de R$ 1 mil. Todos os sorteios da campanha “Acicam Premiada” foram realizados através da Loteria Federal e mais de 200 mil cupons foram cadastrados pelos consumidores.

A promoção da Acicam teve a adesão de 227 empresas e contou com o apoio do Município de Campo Mourão e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial). Como patrocinadores participaram a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicredi e Jurema Águas Quentes.

NATAL

No lançamento da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2025” será anunciada a premiação aos consumidores que fizerem compras nas empresas participantes da promoção, o início da data de comercialização dos kits da promoção para as empresas, período da campanha, datas dos sorteios de prêmios e outros detalhes.

Para possibilitar a participação de empresas de todos os portes, a Acicam vai disponibilizar vários kits às empresas interessadas. A intenção é reunir o maior número possível de empresas, dos mais diferentes ramos de atividades, instaladas no centro da cidade e também nos bairros, fortalecendo assim o comércio mourãoense.