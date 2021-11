Ensino superior tem papel relevante para a geração de novos negócios

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam) é um órgão de assessoramento ao Poder Executivo Municipal, criado pela Lei n. 3.875/2017, e tem por propósito formular, propor, promover e fazer executar políticas públicas municipais de desenvolvimento econômico.

Por meio de uma de suas Câmaras Temáticas, a Câmara do Agronegócio, o Conselho criou o FATI – Fórum do Agronegócio, Tecnologia e Inovação e o HackathonAgroTech.

Esses eventos ocorrem anualmente e são ferramentas para o conselho aproximar-se dos atores do ecossistema agrícola (poder público, cooperativas, produtores rurais, empresários, instituições de ensino e entidades da sociedade civil) e aproximar estes entre si. Os evento também servem para levantar demandas dos produtores rurais, difundir ideias e estudos sobre ambiente de negócios, promover o engajamento de lideranças, articular o sistema educacional superior com o mercado e estimular jovens do agronegócio a empreender.

O III FATI Foi aberto na quinta-feira (dia 18) e irá até amanhã, dia 25/11. O evento conta com um conjunto de painéis e o II Hackathon, atividade que ocorreu no final de semana.

Ontem, dia 23, o ocorreu o Painel Conexão – Agro Educação, com o propósito de divulgar importantes cursos existentes em Campo Mourão, que formam mão de obra qualificada e muitas vezes deixam a cidade em busca de oportunidades em outros centros.

Segundo o Codecam, esses cursos precisam ser destacados e divulgados para que funcionem como uma espécie de motor para o desenvolvimento econômico local e a gerem de novos negócios baseados em inovação tecnológica, voltados para agronegócio e outros nichos de mercado.

Do painel participararam: Marcelo S. Picoli. Coordenador do curso de Agronomia do Centro Universitario Integrado; Vanessa M. Corneli. Coordenadora do Curso de Engenharia Ambiental da UTFPR – Campo Mourão; Rony Peterson da Rocha, Coordenador do Curso de Engenharia de Produção Agroindustrial da UNESPAR – Campo Mourão; Osmar Tormena Jr., Coordenador do Curso de Engenharia Eletrônica da UTFPR – Campo Mourão; e, Diego Bertolini, Coordenador do Curso de Ciências da Computação na UTFPR – Campo Mourão.

Os expositores falaram sobre temas como: proposta pedagógica do curso; perfil pretendido para os egresso de cada curso; a relação do curso com as exigências do mercado e com a transversalidade; a curricularização da extensão; estímulos à realização de projetos de iniciação científica; projetos transdisciplinares e intercursos, entre universidades, com escolas de ensino médio da região; fomento disponível, por meio de bolsas não reembolsáveis, para o desenvolvimento de P&D pelos professores e alunos; a relação dos cursos com os habitats de inovação sediados na cidade para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão; e com o curso e os seus egressos poderão contribuir para a geração de novos negócios, baseados em inovação e tecnologia, para o município de Campo Mourão.

A 3ª edição do FATI e 2ª edição do HackathonAgroTech, em 2021, estão sendo organizadas pelo Codecam, e sua Câmara do Agronegócio e pela AGROi9 Incubadora, e coorganizadas pelo SEBRAE, IDR/PR, COAFCAM, ACICAM e UNESPAR.

O apoio institucional ficou por conta da Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Associação dos municípios da COMCAM, Sistema FAEP, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo Mourão, Bayer Divisão Agrícola, Embrapa, FETAEP, Unicampo, UTFPR, UniFCV, SRI – Sistema regional de inovação, Centro Universitário Integrado, Sindi-ti, Hotel Tecnológico da UNESPA, Incubadora de Inovação da UTFPR, IDEA5, Fundação Educere, CalvaryImpact Hub e CIBiogás. A mídia foi apoiada pelo portal Tá Sabendo, Jornal Tribuna do Interior, CRN1, Rádio Musical FM, Rádio T, Sistema GMC, Rádio CBN, Rádio Colméia e TV Carajás.

As inscrições para os painéis que ocorrerão hoje e amanhã poderão ser feitas no site www.fati.codecam.org.br.