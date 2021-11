Black Friday, nesta sexta e sábado, em Campo Mourão

Também o comércio de Campo Mourão realiza, nesta sexta-feira e sábado, a Black Friday, promoção que tradicionalmente é marcada pelos descontos ofertados nos mais diferentes produtos aos consumidores. A expectativa dos comerciantes locais, uma vez mais, é de muito movimento e de incremento nas vendas, a exemplo do ocorrido em anos anteriores.

Com o objetivo de facilitar a participação dos consumidores – inclusive de cidades vizinhas – o comércio mourãoense funcionará em horário especial nos dois dias da Black Friday/2021. Na sexta-feira, as lojas estenderão o atendimento até às 22 horas. Já no sábado, o comércio permanecerá aberto até às 17 horas.

Muitas lojas já se anteciparam quanto a oferta de produtos com descontos desde o início desta semana. Nas vitrines de boa parte do comércio local já despontam os produtos ofertados com redução de preços. E a promoção não se restringe ao comércio de bens, pois muitas empresas de prestação de serviços também confirmaram adesão a Black Friday em Campo Mourão.

A cada ano, a promoção bate recordes de comercialização no Brasil. Em Campo Mourão a Black Friday atrai mais consumidores. Como polo regional, a cidade acaba atraindo também muitos consumidores de cidades da região, em busca de maior variedade de produtos e de lojas de redes nacionais

ORIGEM

A Black Friday surgiu nos Estados Unidos e foi realizada pela primeira vez no Brasil em novembro de 2010. Outra curiosidade: a primeira edição foi totalmente online e reuniu mais de 50 lojas do varejo nacional.

Em 2013, o faturamento chegou a R$ 770 milhões em comércio online e os produtos mais procurados foram televisores e smartphones. Já no ano seguinte, segundo a consultoria E-Bit, a promoção gerou R$ 1,2 bilhão em vendas somente na internet. Já há alguns anos, a Black Friday no Brasil se estende também as lojas físicas.

No ano de 2016, as vendas cresceram 17 por cento no Brasil, chegando a R$ 2,1 bilhões. O evento não tem regulamentação, nem organização centralizada. Qualquer empresa, tanto virtual quanto física, pode fazer promoções com o nome Black Friday.