Encontro de Colecionadores domingo na Feira Criativa

Os colecionadores de Campo Mourão estarão reunidos no próximo domingo, a partir das 9 horas, na Feira Criativa, que é realizada todos os domingos na Praça São José, pelo Município de Campo Mourão, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico. O evento vai contar com um grupo de colecionadores dispostos a não somente trocar itens, mas também experiências, fontes, informações e conversar sobre seus hobbies, tudo de maneira bem informal.

Podem participar colecionadores de qualquer tipo de itens, entre estes gibis, selos, moedas, hotwheels, figurinhas, discos de vinil e miniaturas, entre outros. Para quem deseja estar participando, é muito simples. Basta entrar em contato com a Casa do Empreendedor (44) 3815-8820/99978-7855 (Carlos Rodrigues) ou simplesmente preencher o formulário neste link https://forms.gle/xUgPaZgtoyuaMY4H9.

FEIRA CRIATIVA

A Feira Criativa acontece todos os domingos, na Praça São José, sempre a partir das 9 da manhã. São mais de 70 feirantes cadastrados, que produzem e comercializam produtos, que variam de pães, geleias e hortifruti a artesanatos e até instrumentos musicais. A parte gastronômica é um atrativo a pare aos domingos, de defumados artesanais ao famoso pastel de feita. A atração virou ponto de encontro dos mourãoenses nos domingos.