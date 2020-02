Acamdoze vai realizar torneio de futebol suíço no dia 11 de abril

O presidente da Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze (Acamdoze), Valdir Hermes da Silva (Engenheiro Beltrão), anunciou que a entidade realizará o seu tradicional torneio de futebol suíço no próximo dia 11 de abril, na cidade de Corumbataí do Sul, time campeão em 2019.

Detalhes sobre o valor das inscrições e premiação serão definidos nos próximos dias. No ano passado, o evento esportivo reuniu 7 Câmaras. “Este ano a meta é aumentar o número de Câmaras participantes”, falou o presidente, ao comentar que já esteve em contato com a equipe de Corumbataí do Sul neste início de ano para discutir detalhes da competição.

Silva comentou que o evento será aberto tanto para Câmaras filiadas como não filiadas, assim como aconteceu no ano passado. “A ideia é agregar o maior número possível de participantes”, ressaltou, ao comentar que o torneio além de integrar a região incentiva a prática esportiva.

“Este ano devido a situação eleitoral e também a Copa Comcam, que já inicia em março, decidimos antecipar o torneio para que seja melhor organizado. Contamos com a equipe das Câmaras”, pediu.