Encerrada a 4ª edição do Programa Voa MEI

Foi encerrada na semana passada a 4ª edição do Programa Voa MEI, que este ano foi todo on line por conta da pandemia de Coronavírus. Os participantes tiveram oficinas sobre gestão financeira, gestão de produtos e processos, marketing digital e como diferencial na edição deste ano um módulo sobre fotografia com celular.

O Voa Mei é um dos primeiros programas de aceleração de negócios voltado para microempreendedores individuais do Paraná e este ano contou com 25 horas de oficinas de capacitação, networking, mentoria com empresários e no encerramento uma rodada de negócios com potenciais parceiros para os negócios.

Foram 16 inscritos e 12 aprovados pela banca avaliadora, composta por integrantes do Sebrae, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Calvary Impact Hub. Idealizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e SEBRAE, este ano o programa contou com o apoio da Calvary Impact Hub, núcleo de apoio a negócios de impacto da Calvary Campo.

A rodada de negócios que encerrou o programa teve representantes do Paraná Supermercados; Cafezinho; Mater Padaria Artesanal; SENAR; IDR Paraná; Secretaria de Educação; SENAC e Kamila Valter Eventos.