Carreta carregada de arroz tomba na PR-158

Uma carreta carregada com 32 toneladas de arroz, com placas de Foz do Iguaçu tombou nesta manhã na rodovia PR 158, entre Campo Mourão e Peabiru. O acidente ocorreu próximo à saída do anel viário, local onde é comum esse tipo de acidente. O motorista de 29 anos, identificado inicialmente por Dicesar, ficou preso às ferragens e equipes do Samu e Siate trabalham no local para fazer o resgate.

O veículo ficou com as rodas para cima e a carga espalhou-se pela pista, aumentando o risco para outros motoristas por conta da pista escorregadia pela chuva. A carga saiu de Foz do Iguaçu e seria entregues em Belo Horizonte (MG). A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru se deslocou ao local para controlar o tráfego.