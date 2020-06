Empresas comprometidas contra o Covid 19 identificadas com cartaz

Empresas de Campo Mourão comprometidas com o combate a pandemia de Covid-19, através da adoção das medidas de prevenção exigidas pelos órgãos de saúde, estão sendo identificadas com cartazes. “Atenção! Essa empresa segue as medidas de prevenção ao coronavirus”, destaca o cartaz que começou a ser entregue pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), nesta sexta-feira, as empresas.

A entidade ressalta que a responsabilidade de adotar as medidas preventivas é inteiramente das empresas, que podem ser punidas pelo poder público em caso de descumprimento. Observa, inclusive, que às empresas cabe a obrigação também de exigir que os consumidores adotem os cuidados indicados para adentrar e serem atendidos no interior dos estabelecimentos.

A Acicam adianta que não tem poder de fiscalização ou de determinar o cumprimento das medidas sanitárias exigidas pelos órgãos envolvidos no combate a pandemia do novo coronavirus. “Nossa atuação tem sido no sentido de orientar os empresários para que acatem todos os cuidados recomendados, inclusive com a distribuição de kit com máscaras e álcool 70 graus para os associados da entidade”, explica o presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet.

Acrescenta ainda o líder empresarial que a atuação da Acicam busca não apenas contribuir com a mobilização para que a pandemia seja controlada e erradicada. “Buscamos não apenas contribuir para que não ocorra uma maior propagação da doença e salvar vidas, mas também evitar que a situação se agrave e que medidas mais drásticas – como o fechamento do comércio – sejam necessárias. O empresário pode sim contribuir para que isso venha eventualmente a acontecer”, alerta Ben-Hur.

Como não tem o poder de fiscalização, a Acicam não está inspecionando as empresas para a distribuição dos cartazes. “É uma questão de consciência do empresário e o consumidor tem liberdade para escolher onde fazer a sua compra”, finaliza o presidente da Acicam.

MEDIDAS

Quatro medidas preventivas são ressaltadas com ilustrações no cartaz: higienização das mãos dos consumidores na entrada e saída dos estabelecimentos com álcool 70 graus, entrada e permanência de clientes somente com o uso de máscara, distância mínima de dois metros entre as pessoas e orientação para que se evite contato físico (por exemplo, apertos de mãos ou abraços). Conclama ainda o cartaz: “Todos unidos contra o coronavirus”, com a logomarca da Acicam e o brasão do Município.