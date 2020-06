Violenta colisão na PR-558 mata casal em motocicleta

Um casal que viajava em uma motocicleta morreu vítima de um trágico acidente no início da noite deste domingo, por volta das 18h40, na rodovia PR-558, entre Campo Mourão e Araruna. A batida foi contra um GM/Monza, também ocupada por um casal, que seguia sentido Araruna/Campo Mourão.

Com a força do impacto, o motociclista identificado por Dirlei Batista Viana, 22 anos, teve um dos braços separado do corpo e morreu instantaneamente. O braço dele foi parar dentro do carro, que saiu da pista e bateu em uma árvore.

Já a mulher, identificada por Rosangela Bernardo, 44 anos, que seria tia do rapaz, chegou a ser atendida por equipes do Siate e Samu, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu no local.

No veículo estava um casal, o motorista de 30 anos e a mulher de 25. Eles sofreram ferimentos leves e foram hospitalizados.

De acordo com as primeiras informações, o motorista do veículo, com placas de Campo Mourão, estaria fazendo uma ultrapassagem e não viu a moto, que vinha em sentido contrário – na direção de Campo Mourão a Araruna.