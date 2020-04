Fogo em residência é controlado por vizinhos

Vizinhos utilizando uma mangueira de jardim evitaram que o fogo iniciado no colchão da cama de uma residência, no jardim Cidade Nova se espalhasse por toda a casa.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h30 desse domingo, na rua Oliveira Zanini, no jardim Cidade Nova. A moradora disse que o incêndio teria sido provocado por um filho de três anos, enquanto brincava com um isqueiro.

O princípio de incêndio causou muita fumaça na residência. “A mãe disse que houve um descuido e a criança acabou ateando fogo em algumas cobertas, que acabou se espalhando pelo colchão e também em outros utensílios. O fogo também atingiu parte do isopor no teto do quarto, provocando muita fumaça tóxica. Quando chegamos os vizinhos já haviam controlado o fogo e a equipe fez apenas o rescaldo”, disse o sargento De Souza, do Corpo de Bombeiros.