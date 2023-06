Empresária premiada participa de talk show nesta quarta

A empresária mourãoense do ramo gastronômico, Ana Paula Daleffe, é a convidada especial da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg) para o talk show que acontece nesta quarta-feira (14/6), a partir das 19h30min, no auditório do Senac. Rosilene Colchon, que é consultora do Sebrae, atuará como mediadora no evento que é gratuito e aberto à comunidade.

No início do último mês de abril, em cerimônia que aconteceu em Foz do Iguaçu, Ana Paula Daleffe recebeu o Prêmio Mulher Empreendedora Destaque, outorgado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo/Sistema Fecomércio Sesc Senac, juntamente com a Cmeg Paraná. Ela foi uma das 21 empresárias paranaenses de destaque que receberam a honraria.

A empresária é proprietária do Buffet Telhados de Paris e do Ana Empório Bistrô. No talk show falará sobre suas origens, da revelação do dom da culinária, das primeiras experiências e desafios, de seus empreendimentos e do sucesso alcançado, etc.

A expectativa é de um bom público e a intenção da Cmeg/Campo Mourão com a realização do evento é estimular o empreendedorismo, através da apresentação do case de sucesso profissional e empresarial protagonizado por Ana Paula Daleffe. Através do Buffet Telhados de Paris, a empresária tem sido contratada para atender cerimônias e eventos em toda a região Sul do país, bem como nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.