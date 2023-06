Campo Mourão disponibiliza boletos para pagamento de tributos municipais

A Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento de Campo Mourão disponibilizou as guias para pagamento do ISSQN Fixo e das Taxas de Localização e Funcionamento 2023. Os boletos vencem em 31/07/2023 e estão disponíveis no portal de serviços da Prefeitura, no link: https://campomourao.atende.net/autoatendimento/servicos/guias-de-issalvara

Além da disponibilização online, as guias para pagamento dos tributos serão entregues, pelos Correios, nos endereços fiscais dos contribuintes. Caso não receba os boletos ou aviso dos lançamentos até o dia 15/07/2023, o contribuinte deverá fazer a impressão através do portal da Prefeitura ou retirar os documentos pessoalmente na Praça de Atendimento localizada na Rua Brasil, 1407.

Os tributos municipais podem ser pagos em cota única ou de forma parcelada. Na guia relativa às taxas, quem optar pela liquidação em cota única até 31/07/2023, terá 15% desconto.