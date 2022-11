Valendo vaga na final da Copa Paraná, CM/Futsal recebe o Operário Laranjeiras, nesta quarta

Depois do empate heroico na primeira partida da semifinal da Copa Paraná, em que estava perdendo por 3 a 0 e igualou o placar nos segundos finais, o Campo Mourão Futsal recebe nesta quarta-feira, 23, às 19h15 na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Operário Laranjeiras, para o segundo e último duelo que definirá o primeiro finalista da competição.

Sem direito a qualquer vantagem, apenas de fazer a segunda partida em casa por definição de sorteio, o Carneirão precisa vencer no tempo normal para ficar com a vaga, assim como o Laranjeiras. Em caso de empate a decisão será na prorrogação, e novamente a vitória será necessária para ambas as equipes. Permanecendo a igualdade o finalista será conhecido em cobrança de penalidades.

QUASE COMPLETO

Exceto pela presença ou não do fixo/ala Dudu, que passará por avaliação antes da partida, o técnico Juninho terá todo grupo à disposição para o confronto. “É uma equipe que tem um jogo de forte de goleiro no 5 contra 4. Ajustamos algumas situações, mas acredito que o aspecto mental será fundamental para a busca do resultado. Na primeira partida buscamos o jogo na parte final, agora precisamos da entrega de todos do primeiro ao último minuto”, afirma Juninho.

INGRESSOS À VENDA

Com preços promocionais de R$ 20,00 a arquibancada, os ingressos estão disponíveis no site do Campo Mourão Futsal https://campomouraofutsal.com.br/ e Tickey https://tickey.com.br/. Cadeiras numeradas custam R$ 50,00.