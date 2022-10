Empreendeweek apresenta uma Campo Mourão que poucos conhecem

Campo Mourão sedia o maior evento de ciência, tecnologia, inovação, negócios e empreendedorismo do centro oeste do Paraná. Trata-se do Empreendeweek, que está na 6ª edição, aberta nesta quarta-feira (5) com término nesta sexta-feira (7), no salão de eventos Mourão Garden. O evento, que faz parte da programação do aniversário de 75 anos de Campo Mourão, é gratuito e aberto a visitação pública.

“Aqui é um espaço em que os visitantes conhecem uma Campo Mourão pouco conhecida, mas que já apresenta resultados muitos significativos. “Desde sua primeira edição, em 2017, muita inovação, soluções e mentes brilhantes passaram por aqui”, destaca o coordenador geral do município, Carlos Alberto Facco. Nas edições anteriores mais de 45 mil pessoas passaram pelo evento, que é um celeiro de novas startups, atração de investimentos e envolvimento das universidades.

A abertura foi marcada por um painel (bate papo) com o youtuber de divulgação científica, Pedro Loos, que atraiu centenas de pessoas, especialmente jovens. Nesta quinta, muita movimentação desde a manhã com minipalestras e visitas de estudantes a empresas expositoras, entre elas maratona de programação das duas maiores empresas da cidade: Beontag e Coamo. À noite palestra com André Teles.

Para o encerramento, nesta sexta, será realizado Fórum Empresarial da Associação Comercial (Acicam) e à noite uma palestra com o atleta olímpico Gustavo Borges. Um gabinete da prefeitura também está instalado no local, assim como trailers de comercialização de alimentos (food truck).

O Empreendeweek é realizado pelo Sebrae, município de Campo Mourão, Fundação Educere, Sindimetal e UTFPR, patrocinado pelas empresas Beontag, Unimed, BLZ, Senai, Sicred, Sicoob, Appmoove, Copel, Coamo e Acicam. Mais informações: https://empreendeweek.com.br/#programacao