Empreendedores de Campo Mourão disputam Batalha das Startups da TV Record

A startup mourãoense Truck do Agro, que atua na logística de transporte aproximando empresas, produtores, transportadoras e motoristas, foi selecionada pelo programa Batalha das Startups da TV Record. A competição vai premiar o vencedor com o equivalente a R$ 9 milhões em aceleração e mentorias.

Nesta rodada a startup mourãoense está disputando uma vaga com outras quatro de todo o país. Vai para a próxima fase a mais votada, e a votação ocorre via Instagram, basta comentar #SobeNoRing no link:

https://www.instagram.com/p/ CIhT8puFLn4/?igshid= 1opekwylv6ktf

INCENTIVO – Mesmo durante a pandemia o segmento de startups recebeu muitos programas de incentivo para o combate aos efeitos diretos e indiretos da crise. A prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lançou o edital Campo Mourão Inova , que teve como objetivos selecionar startups que ajudassem a combater os efeitos econômicos e sociais da crise.

Foram 12 projetos recebidos e 6 selecionados para receberem apoio do município para o desenvolvimento, testes e validação de mercado, sem transferência de recursos. “Este ano as startups de Campo Mourão tiveram bons resultados mesmo com este cenário pandêmico, tivemos também a Agroflux vencendo o Conecta Awards, principal prêmio promovido pelo Sebrae/PR. Também tivemos 2 startups finalistas do Edital Centelha, que vai aportar até R$ 60 mil por projeto”, lembra Eduardo Akira Azuma, diretor geral da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.