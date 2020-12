Aterro Sanitário obtém licença ambiental de operação junto ao Instituto Água e Terra

Após uma busca de 11 anos, o Aterro Sanitário de Campo Mourão, gerido pela Seleta em parceria com o Município (Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente), obteve junto ao Governo do Estado do Paraná (Instituto Água e Terra) a licença ambiental para operação. As ações, até então, vinham sendo realizadas por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), junto ao Ministério Público Estadual.

Para a obtenção desta licença, várias adequações pendentes foram realizadas, como projetos, instalação de canaletas, recirculação de chorume, construção de cerca, instalação de placas e drenos de gases e plantio de cerca vegetal, dentre outras melhorias exigidas. O controle de chegada dos resíduos também tem controle monitorado por vídeo, com o ticket da pesagem sendo compartilhado em tempo real com a administração municipal e Ministério Público Estadual. Este monitoramento, também utilizando câmeras, cobre a área do aterro.

“Eram adequações já necessárias para que esta licença pudesse ser liberada. Hoje também já temos construída a sexta célula para recebimento de resíduos. Para nós tudo isto é de fundamental importância, pois só vem a consolidar a qualidade na gestão ambiental que temos trabalhado no município, neste caso, também junto ao aterro municipal”, destaca Franco Freire Sanches, Secretário da Agricultura e Meio Ambiente do Município de Campo Mourão.