CM/Futsal perde de virada para o São José pela LNF

Com poucas opções no banco de reservas por conta do número de lesionados, o Campo Mourão Futsal acabou sendo superado por 3 a 1 pelo São José, na manhã deste domingo (15) na Arena UTFPR, em Campo Mourão. Com Caio Barros, Maicon e o goleiro Ângelo de fora, além do ala Tom, que ainda nem estreou na competição, o time mourãoense sofreu com a limitação de opções.

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio, com as duas equipes atacando e obrigando os goleiros a trabalharem bastante. Campo Mourão saiu na frente com finalização certeira de Malcom, em passe recebido de Gu Cardoso, que roubou a bola do adversário e puxou o contra-ataque. Em jogada de bola parada o São José chegou ao empate com Leão, recebendo passe na cobrança de lateral.

Na metade da segunda etapa, o São José virou o placar com Prumo, abrindo 2 a 1. Em cobrança de escanteio, o time são-joseense ampliou para 3 a 1 com Alisson, tornando o confronto ainda mais difícil para Campo Mourão, que passou a atacar com o linha-gol, mas não conseguiu diminuir a diferença.

No sábado (21) o compromisso será contra o Tubarão, na região Sul de Santa Catarina, também pela Liga Nacional.