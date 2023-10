Empreende Week foi marcado por recordes e metas superadas

A sétima edição do Empreende Week chegou ao final na noite desta sexta-feira (6/10), em Campo Mourão, depois de quatro dias onde foram desenvolvidas mais de 80 atividades diversas, voltadas não apenas a empresários e potenciais investidores, mas a toda a comunidade. Dos 30 mil visitantes que passaram pelo evento realizado no Mourão Garden, boa parte foram crianças e jovens estudantes, levados por escolas públicas e particulares.

Na avaliação dos organizadores, as expectativas foram superadas e os objetivos plenamente alcançados, reafirmando a condição que o Empreende Week ostenta de ser um dos maiores eventos de ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo e negócios realizados no Paraná. Em relação à edição do ano passado, por exemplo, o número de visitantes dobrou.

O sucesso alcançado é atribuído pelos organizadores à dedicação e empenho das mais de 60 instituições parceiras envolvidas na realização do evento, além da credibilidade conquistada pelo Empreende Week ao longo dos anos, sempre com programações marcadas por atividades de elevada qualidade. Também ressaltam o fundamental apoio dos patrocinadores e dos governos estadual e municipal.

Potencializar um futuro mais inovador, inclusivo e sustentável para Campo Mourão e região, através de parcerias e conexões, é o objetivo que norteia a realização do evento que há cada ano ganha maior proporção. Em 2017, quando foi realizado pela primeira vez, aconteceu em um reduzido espaço na Casa da Cultura. No ano passado já ocupou 1.200 metros quadrados.

Neste ano, O Empreende Week foi realizado em mais de três mil metros quadrados de área coberta, com Pavilhão do Conhecimento, Tenda da Inovação (SETI/PR), Palco Multiuso, Espaço Indústria Fiep, Palco Principal, Espaço Startups, Palco Sebrae, Palco Cultura Integrado, Espaço Radical RPC, Mobilidade Ipplan e o Espaço Ifood/Alimentação.

A programação contou com quatro palestrantes de renome nacional, oficinas, fórum empresarial, hackathon, painéis setoriais, apresentações culturais, feira de estágio, mesas redondas, lançamento de foguetes, participação de 32 startups, exposição de instituições de ensino e muitas outras atividades.

REALIZAÇÃO

A frente da realização do Empreende Week está o Ecossistema de Inovação de Campo Mourão, numa realização que envolve o Sebrae, Município de Campo Mourão, Fundação Educere, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Sindimetal).

Os co-realizadores são a Associação Comercial e Industrial (Acicam), Idea 5, Sicoob, Calvary Impact Hub, Unespar, Centro Universitário Integrado e o Instituto Municipal de Planejamento de Campo Mourão (Ipplancm). A promoção tem o apoio institucional da Fundação Araucária, Viaje Paraná e do Governo do Estado. Já os patrocinadores são a Itaipu Binacional, Unimed Campo Mourão, Sicoob, Sistema Fiep, Sicredi e Ifood.