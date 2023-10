CM vence em Mangueirinha e larga na frente no mata-mata do Paranaense

O Campo Mourão Futsal venceu na noite deste sábado a equipe do Mangueirinha e largou na frente nas oitavas de final do Campeonato Paranaense Série Ouro. O tricolor mourãoense bateu o time do Sudoeste por 4 a 2, fora de casa, e abriu vantagem para o duelo da volta.

Inspirado, o pivô Tom, reassumiu a artilharia do Paranaense, com 17 gols. Anotou duas vezes e impulsionou o Carneirão para vitória no Sudoeste do Estado. Pedro Carioca e Vitor Hugo marcaram os outros gols do Campo Mourão Futsal.

O jogo da volta será dia 14, na Arena UTFPR (Belin Carolo), e quem vencer avança para as quartas de final da competição.