Empreende Week está com inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para participar do Empreende Week/2025, que vai acontecer em Campo Mourão no período de 6 a 9 de outubro, nas dependências do Mourão Garden Eventos (na saída para Maringá). A participação é gratuita, mas a inscrição pela internet (https://www.sympla.com.br/ evento/empreende-week-2025/ 2897737) é obrigatória.

Será a nona edição do evento de ciência, tecnologia, inovação, negócios e empreendedorismo e a programação completa será oficialmente divulgada nos próximos dias. Os organizadores adiantam que serão mais de 50 atividades nos quatro dias, voltadas a públicos de idades e interesses variados, muitas delas inéditas no evento que desponta entre os principais do gênero no Paraná.

A abertura será no dia 6 (segunda-feira), às 19 horas, com a programação se estendendo até às 22 horas. Nos três dias seguintes, as atividades começam às 8 horas e prolongam-se até às 22 horas. “Serão quatro dias transformadores, com muitas atividades e ações que irão mostrar todas as possibilidades e ativos do Ecossistema de Inovação de Campo Mourão”, anunciam fontes ligadas a coordenação do Empreende Week.

A exemplo das edições anteriores, a promoção deverá atrair participantes não apenas de Campo Mourão e da região, mas de dezenas de outras cidades. Em 2024, o evento recebeu mais de 31 mil visitas. Os registros apontaram visitantes oriundos de 80 cidades, de nove estados brasileiros. Ao longo de suas oito edições, mais de 60 mil pessoas foram impactadas pelas diversas ações e atividades promovidas.

Neste ano, mais de 60 instituições estão mobilizadas na realização do evento que tem à frente o Sebrae, Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Fundação Educere, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos (Sindimetal/Campo Mourão) e a UTFPR. A iniciativa é do Ecossistema de Inovação de Campo Mourão e do SRI Centro Ocidental.

Como co-realizadores estão: Calvary Impact Hub, Idea5, Sicoob, Centro Universitário Integrado, Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Seidec), Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão (Ipplan), Unespar) e o Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam).