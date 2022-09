Empreende Week apresentado na Acicam

Na próxima semana acontece em Campo Mourão mais uma edição do Empreende Week, um dos principais eventos de ciência, tecnologia, empreendedorismo e inovação da região Centro Ocidental do Paraná. Toda a programação será desenvolvida nas dependências do Mourão Garden (rua Pioneiro Alberto Tanigut, 34) e a frente do evento estão o Sebrae/PR, Prefeitura de Campo Mourão, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Sindimetal/Campo Mourão), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e a Fundação Educere.

O presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam), Fernando Mizote, juntamente com o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, Eduardo Akira Azuma, participaram esta semana da reunião da Associação Comercial e Industrial (Acicam) para falar sobre o Empreende Week é convidar o empresariado local.

PROGRAMAÇÃO

O sexto Empreende Week começa na próxima quarta-feira (dia 5) e o evento tem como público principal os estudantes, empreendedores, profissionais ou quem tem interesse em saber mais sobre ciência, tecnologia, empreendedorismo e inovação. As inscrições devem ser feitas através do site empreendeweek.com.br.

Na quarta-feira, às 19 horas, acontece a palestra com Pedro Loos, que possui mais de três milhões de inscritos em seu canal no Youtube: Ciência Todo Dia. No dia seguinte, às 18h30min, será a vez de André Teles subir ao palco para expor sua larga experiência em empresas nacionais e multinacionais de tecnologia da informação (TI). Na sexta-feira (7), às 18 horas, o ex-nadador e medalhista olímpico, Gustavo Borges, vi falar sobre esporte e empreendedorismo. Para o mesmo dia está programado um fórum empresarial.

Segundo o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, Eduardo Akira Azuma, vários perfis de público foram sensibilizados a participar. “Convidamos os alunos, desde o fundamental, para esse movimento. São vários públicos diferentes. Além disso, um desafio de criação de soluções visará ao surgimento de startups no município, que é um dos que mais possuem negócios do tipo no interior do estado. Em edições passadas, a partir de ações assim, nasceram ideias que se tornaram empresas”, diz Akira.

O consultor do Sebrae Paraná, Gabriel Rezende, destaca que o objetivo é movimentar e ampliar o ecossistema de inovação de Campo Mourão. “A cada ano, esperamos que o aprendizado proporcionado pelo evento desperte nos participantes o desejo de inovar, seja criando negócios ou aprimorando-se profissionalmente. Isso fortalece o ambiente favorável à inovação que nossa cidade oferece”, comenta Rezende.