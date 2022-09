Na corrida pelo G4 do Paranaense, CM encara o Umuarama

Após uma intensa semana de preparação, o Campo Mourão Futsal volta a competir neste sábado, 01, às 19h00, pelo Campeonato Paranaense Série Ouro. O tricolor mourãoense vai a Umuarama (Noroeste do Paraná) enfrentar o time da casa em mais um clássico estadual válido pela primeira fase do certame.

Com 31 pontos em 20 jogos, Campo Mourão defende a sexta colocação na classificação, e precisa vencer para continuar em perseguição ao G4, que tem o Operário Laranjeiras com 39 pontos, mas com 24 jogos realizados. O Dois Vizinhos é o quinto colocado, com 36 pontos e 22 jogos, dois a mais que Campo Mourão. Já o Umuarama, adversário deste sábado, é o nono com 29 pontos e o mesmo número de jogos que o Carneirão, o que torna ainda mais importante a conquista de um resultado positivo.

RETROSPECTO POSITIVO

Velhos adversários, Campo Mourão e Umuarama estão habituados a embates equilibrados e cheios de rivalidade. Foram 15 confrontos de 2016 para cá, com 07 vitórias mourãoense contra 04 dos umuaramenses e 04 empates. Neste período, Campo Mourão marcou 36 gols e sofreu 26, com aproveitamento de 56%. Na última vez em que as duas equipes se encontraram, em julho deste ano, o Carneirão levou a melhor goleando o time da capital da amizade por 3 a 0, na Arena UTFPR, em Campo Mourão, na primeira fase da Liga Nacional.

TIME COMPLETO

Sem problemas de lesões ou suspensões, o elenco mourãoense estará 100% para a partida de logo mais, e quer repetir as boas apresentações que levaram o time a uma sequência invicta de 09 jogos, até o último final de semana quando foi eliminado da Liga Nacional nos segundos finais do duelo de volta das oitavas de final, contra o Joinville, em Santa Catarina.

O jogo deste sábado terá transmissão ao vivo pela Integrado Carneiro TV, nas plataformas digitais do Campo Mourão Futsal (YouTube e Facebook), a partir das 18h45.