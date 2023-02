Empossados novos membros do Conselho de Patrimônio Cultural

A Fundação Cultural de Campo Mourão empossou, nesta quarta-feira (1º), os novos membros do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Campo Mourão (Compac) para o biênio 2023/2025. A reunião ocorreu no Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira, espaço cultural tombado como patrimônio histórico da cidade.

“Quando assumimos a presidência da Fundação Cultural colocamos como meta a democratização das ações culturais. Trazer a comunidade para a construção da cultura de Campo Mourão. Agradeço e parabenizo os novos membros do Compac por fazerem parte de um Conselho tão importante, que trata de pautas que envolvem o futuro da nossa cidade com relação à preservação dos nossos patrimônios históricos. Fico feliz de ver este conselho com pessoas tão preparadas e de visão”, destacou o diretor-presidente Roberto Cardoso, que presidiu a reunião.

Na mesma reunião, Roberto Cardoso e Jair Elias dos Santos Júnior, foram eleitos presidente e secretário do Compac. Após a eleição, foi apresentad a proposta de modernização do Paço Municipal 10 de Outubro, que faz parte do patrimônio histórico de Campo Mourão, pela arquiteta da Secretaria Municipal de Planejamento, Sayuri Yamada. O assunto será debatido nas próximas reuniões do Compac.

O Compac é composto por dez membros, representantes da Fundação Cultural de Campo Mourão, Poder Legislativo, Secretaria do Planejamento, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bern Estar Animal, Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR – Campus Campo Mourão, Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR Campus Campo Mourão, Faculdade União de Campo Mourão – UNICAMPO Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão – NRE, representados por: Roberto Cardoso, Maurício Pozza Rodrigues, Jair Elias dos Santos Júnior, Josmar Antunes; Jaime Rosalino Vendrame Filho, Fabiano Queiroz, Shelly Mirian Fernandes Nogueira, Elenice Koziel, Bruno Flavio Lontra Fagundes, Larissa Aline Jose Bruciani e Patrícia Rech de Araújo.