CM/Futsal perde de virada para o Santo André pela Liga Nacional

No solitário confronto da sexta rodada da Liga Nacional entre paulistas e paranaenses, realizado na noite desta quinta-feira (05) em São Bernardo do Campo (SP), em jogo de viradas no placar, o Santo André levou a melhor e venceu por 3 a 2.

Sobrou disposição, contudo faltou gol no primeiro tempo em que as equipes trocaram golpes e não conseguiram tirar o zero do placar.

Na segunda etapa, logo aos 40 segundos o Santo André marcou o primeiro com Israel, desviando bola rasteira finalizada de longa distância. Impondo o ritmo e com mais posse de bola, Campo Mourão chegou ao empate com Caio Barros em jogada individual. Não demorou e novamente Caio Barros marcou o gol da virada do Carneirão, com belo chute de média distância, sem chances para o goleiro adversário. O empate de Santo André veio com Xaropinho, que aproveitou passe dentro da área para desviar por cima do goleiro Renato. Com gol de Giovanny, que recebeu passe diagonal de Luquinhas, o time andreense retomou a liderança no placar marcando 3 a 2.

Campo Mourão volta a jogar na terça-feira (10), quando vai até Francisco Beltrão (Sudoeste do Paraná), enfrentar o Marreco pelo paranaense Série Ouro. Pela Liga o próximo compromisso será no dia 15 de maio, um domingo às 11h00 da manhã contra o São José, na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão.