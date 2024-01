Empossada nova mesa diretora do Codecam para a gestão 2024/2025

Na manhã desta sexta-feira (26/01), no auditório da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), foi realizada a eleição e solenidade de posse da Nova Mesa Diretora do CODECAM para Gestão 2024/2025. Representantes de 34 instituições estiveram presentes na cerimônia de posse que contou também com a presença do Prefeito TauilloTezelli e do Deputado Estadual Douglas Fabrício.

A empresária Mariza Pante Ferreira assumiu a presidência do CODECAM em substituição a Fernando Mizote. A vice-presidência será ocupada pelo empresário Ater Cristófolli e o cargo de secretária agora é ocupado pelo Diretor de Relações Empresariais e Comunitárias da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Presidente do SRI-Centro Ocidental Paranaense Rafael Fernando Pequito de Lima. O mandato da nova mesa diretora é de dois anos (2024 e 2025).

Esta é a 4°gestão do CODECAM, sendo a primeira gestão com uma a frente da Presidência. Em seu pronunciamento, a nova presidente destacou a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido pelas 9câmaras temáticas, parabenizou a gestão anterior pela condução e atuação e ressaltou a importância do Conselho no desenvolvimento da cidade e também no fortalecimento da região. O vice-presidente Ater, ressaltou o dever e responsabilidade de todos para tornar a cidade cada vez melhor.

Na oportunidade o Prefeito TauilloTezelli, agradeceu a contribuição e todo o trabalho desenvolvido pelo CODECAM, e ressaltou ainda a importância da comunidade estar sempre unida e disposta na busca em tornar a cidade cada vez mais inovadora.