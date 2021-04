Empossada a nova diretoria do Conseg/ Campo Mourão

O major da reserva Milton José dos Santos é o novo presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Campo Mourão (Conseg). Criados e implantados em grande parte das cidades paranaenses, o órgão – que tem ligação com a Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária, através da Coordenação Estadual dos Conseg’s – constitui-se em elo de integração entre polícia e comunidade.

O novo presidente do Conseg/Campo Mourão deixou a carreira ativa na Polícia Militar do Paraná em janeiro de 2019, quando completou 35 anos de serviço a corporação. Milton dos Santos nasceu em Cianorte, ingressou na Polícia Militar em 19 de janeiro de 1987, através do curso de Formação de Soldado no 7º Batalhão da PM, em Cruzeiro do Oeste. Entre 1991-1993 realizou curso de Formação de Oficiais na Academia Policia Militar do Guatupê.

O currículo do novo presidente do Conseg/Campo Mourão destaca que possui curso de Ciências (com licenciatura plena em Biologia) e cinco pós-graduações em Biologia, Educação Ambiental, Educação (Matemática) e em Formulação e Gestão de Políticas Públicas e em Gestão de Pessoas. Em 2015 fez o curso de Aperfeiçoamento de Oficias – Especialização em Planejamento em Segurança Pública.

Já a sua ficha funcional detalha as promoções obtidas na PM: Soldado de 1ª Classe – 29/10/1987; Aspirante a Oficial – 10/12/1993; 2º Tenente – 10/12/1994; 1º Tenente – 11/09/1999; Capitão – 18/06/2008; Major – 10/08/2016.

Depois de passar da a reserva, Milton José dos Santos permaneceu em Campo Mourão, onde atuou por longo tempo no 11º Batalhão de Polícia Militar.

DIRETORIA

A nova diretoria do Conseg/Campo Mourão está assim constituída: Milton José dos Santos – presidente; Andrey Legnani – vice presidente), Idnei Hundsdorfer -1º tesoureiro; Valdir Corral – 2º tesoureiro; Eder Luiz Pereira de Andrade – 1º secretário; Patrícia Tonette – 2ª secretária; Silvio Marcos Souza, Guilherme Lucca Cavalheri e Paulo Cesar Gomes (membros do Conselho Fiscal), Carlos Aparecido Rodrigues (convidado).

A diretoria tem como membros natos o delegado chefe da 16ª Sub Divisão Policial, Nilson Rodrigues da Silva, além do comandante do 11º BPM major Cleverson Vidal Veiga.